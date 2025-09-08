Leao Butrón denunciará a repartidor tras incidente en Miraflores y pide intervención de Indecopi

El exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, hizo pública una denuncia contra un repartidor de un conocido aplicativo de delivery, a quien responsabiliza por haber dañado el espejo lateral de un vehículo de su familia, estacionado frente a su vivienda en Miraflores, durante el último fin de semana.

Según relató Butrón, todo comenzó cuando su familia realizó un pedido a través de la app. El repartidor, identificado como Michel Ángel Quispe Dueñas, les solicitó un pago adicional en efectivo, pese a que el servicio ya había sido cancelado digitalmente.

La familia registró la entrega y, ante la tensión del momento, la esposa y la cuñada de Butrón decidieron grabar la situación. Sin embargo, minutos después revisaron las cámaras de seguridad y descubrieron que el espejo lateral del vehículo había sido roto presuntamente por el repartidor.

FORMALIZARÁ DENUNCIA

“Nos dimos cuenta por las cámaras. Tratamos de comunicarnos con la empresa, pero no hemos tenido respuesta. Creo que debería haber más seriedad, porque seguramente esto se repite muchas veces”, agregó Butrón, quien confirmó que este lunes formalizará la denuncia policial.

El exarquero adelantó que también solicitará la intervención de Indecopi para que el caso sea investigado. Intentamos recoger la versión de la empresa de delivery, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.