La Molina: mujer empotra su auto contra restaurante cerrado en la calle Los Higos

Un accidente de tránsito estuvo a punto de convertirse en tragedia en el distrito de La Molina. Una mujer identificada como Graciela Gamboa de Rusell perdió el control de su camioneta e impactó contra la fachada de una barbería, arrollando a un cliente que se encontraba cerca de la puerta principal.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo irrumpe violentamente en el local. El hombre embestido cayó al suelo, pero logró ponerse de pie casi de inmediato, evitando quedar bajo las llantas.

De acuerdo con las primeras versiones, la conductora habría llegado al lugar para recoger a su hija y, al intentar estacionar, pisó el acelerador por error. Los trabajadores y clientes del establecimiento, aún conmocionados, reclamaron a la mujer mientras permanecía dentro de la camioneta.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, señaló que la imprudencia y la distracción habrían sido las causas del accidente. Este no fue el único hecho similar registrado ese día en el distrito. Horas antes, otra conductora perdió el control de su vehículo y terminó empotrada en la fachada de un restaurante ubicado en la calle Los Higos. El local se encontraba cerrado, lo que evitó consecuencias mayores.

Por seguridad, la municipalidad dispuso la clausura temporal de ambos establecimientos mientras duren las investigaciones policiales.