Asesinan a chofer de transporte público en SJM: hija de víctima rompe en llanto y exige justicia

Un nuevo hecho de violencia enluta al transporte público en Lima. Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor de la empresa de transportes Nueva América, fue asesinado a balazos en la avenida Central, cerca al cruce con Salvador Allende —conocida como Pista Nueva—, en San Juan de Miraflores.

El chofer de 55 años salió a trabajar como todos los días, aunque desde hacía tres meses lo hacía con temor debido a las constantes amenazas que recibía junto a otros compañeros. Pasadas las 5 a.m., dos falsos pasajeros abordaron su vehículo y, cuando la unidad avanzaba cerca de la calle Los Rubíes, dispararon cinco veces a quemarropa contra él.

EXIGEN JUSTICIA

Vecinos de la zona y familiares de la víctima se congregaron en el lugar exigiendo justicia. La hija del conductor, entre sollozos, apenas podía mantenerse en pie mientras pedía que el crimen no quede impune.

El asesinato ocurre solo tres días después de que otra unidad de la misma empresa, que cubre la ruta Carabayllo – San Juan de Miraflores, fuera atacada a balazos. Según se conoció, los choferes recibían mensajes extorsivos en los que se les exigía comunicarse con supuestos “encargados de la zona sur” bajo amenaza de “tomar medidas drásticas”.