Vecinos protestan contra construcción de pileta en óvalo de Miraflores

Un grupo de vecinos de Miraflores realizó una protesta en el parque central del distrito en rechazo a la construcción de una pileta en el óvalo Miraflorino, proyecto impulsado por el alcalde Carlos Canales.

Los residentes sostienen que la obra es inviable y que alteraría la identidad de este emblemático espacio. “En este punto del distrito confluyen las cinco avenidas más importantes. Quieren colocar piletas de 15 metros para hacer espectáculos en vivo”, expresó uno de los manifestantes.

Los vecinos acusaron al alcalde de negarse al diálogo y de actuar de manera arbitraria en la ejecución de la obra. “No nos escucha y en cualquier momento empiezan a cerrar esto. Ahí es donde van a generarse problemas”, advirtió un ciudadano.

IMPACTO EN EL ORNATO DE LA CIUDAD

Según el proyecto, la construcción de la pileta implicaría la remoción de las palmeras que actualmente decoran el óvalo, lo que —según los residentes— afectará el ornato y podría incrementar el riesgo de accidentes en una zona de alto tránsito vehicular.

La protesta, realizada el último sábado, reunió a cerca de 50 personas que portaron pancartas y exigieron respeto por el carácter turístico de Miraflores. “Nunca nos consultan, solo hacen lo que les conviene”, manifestó otra vecina indignada.