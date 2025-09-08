Choferes de empresa ‘Nueva América’ paralizan actividades: “No tenemos seguridad”

En horas de la mañana de este lunes 8 de setiembre, un sicario que se hizo pasar como usuario de la empresa de transporte ‘Nueva América’, terminó asesinando al chofer de la unidad en las calles de San Juan de Miraflores (SJM).

Tras esta situación, sus familiares quedaron destrozados al recibir la noticia. De igual sus compañeros de trabajo lamentaron esta penosa pérdida e hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno para que el caso no quede impune.

PARALIZARÁN SUS ACTIVIDADES

Uno de los choferes reveló para las cámaras de 24 Horas, que las actividades de la empresa ‘Nueva América’ han sido suspendidas, debido a que, no cuentan con la seguridad necesaria para que puedan seguir atendiendo las demandas de la ciudadanía.

“No sabemos cuando va a parar la criminalidad. No hay Policía e investigación (…) Estamos apenados los compañeros que este hecho tan lamentable haya sucedido (…) Queremos que los directivos nos den explicaciones (por el asesinato). La mayoría de las empresas pagan a los extorsionadores para trabajar (…) No tenemos seguridad”, manifestó.

Cabe mencionar que, los encargados de la empresa pagaban un cupo diario de S/12, sin embargo, los criminales terminaron asesinando a uno de los trabajadores. No se descarta que haya sido una organización delincuencial rival.