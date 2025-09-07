Cierran tramo de la vía “Pasamayito” por deslizamiento de rocas en Comas

En el distrito de Comas, aún caían rocas desde la parte alta tras el deslizamiento en la vía “Pasamayito”, debido al desprendimiento que no solo bloqueó el camino, sino que también sembró temor entre conductores y vecinos de la zona

Esta carretera, ya acostumbrada a figurar en la lista de tragedias, ahora carga con un muro de piedras que amenazan con caer en cualquier momento.

PELIGRO EN LAS PISTAS

Lo más preocupante es que, más de doce horas después del derrumbe, el panorama es el mismo, autos que pasan esquivando las enormes rocas en la vía.

Ante esta emergencia, los vecinos piden lo mínimo, que se restrinja el paso de vehículos y que, al menos, alguien retire los bloques de piedra que quedaron regados en la pista.