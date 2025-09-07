Intervienen a menores de 13 y 16 años que se graban realizando disparos para amedrentar a víctimas

En el distrito de San Martín de Porres, dos menores fueron capturados por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional tras realizar disparos para amedrentar a sus víctimas

Los menores de 13 y 16 años se grababan disparando al aire y mostrando sus armas con total impunidad, para luego enviar a sus víctimas los videos.

La intervención se realizó en la avenida San José con calle Las Esmeraldas, y la Policía les incautó un arma de fuego y un cuchillo de gran tamaño.

Según primeras informaciones policiales, los detenidos pertenecen a la banda delincuencial “Los Baby Stones del Cerro Candela”.

TAMBIÉN ROBABAN BAJO LA MODALIDAD DEL RAQUETO

De acuerdo con las primeras investigaciones, los adolescentes no solo intimidaban con armas, también se dedicaban al robo en la modalidad del raqueteo.

Lo más alarmante es que, este no es un caso aislado, ya que cada vez son más los menores que terminan usando armas de fuego para delinquir, y según cifras, el 50 % de los detenidos por sicariato en el país son adolescentes entre 15 y 17 años, principalmente en la zona del Callao y del norte del Perú.

Cabe señalar que, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la DEPINCRI de Los Olivos, para las diligencias de ley.