Les piden 20 mil soles de cupo: Locales comerciales fueron atacados a balazos en Huaycán

En la zona de Huaycán en el distrito de Ate, tres locales fueron atacados por extorsionadores. En la misma noche balearon las fachadas de los negocios.

Los extorsionadores les exigen fuertes sumas de dinero para dejarlos trabajar en paz.

Una cafetería y heladería recibió al menos cinco impactos de bala en su fachada. Los delincuentes dejaron un mensaje claro que, si los dueños no pagan 20 mil soles, atentarán contra sus vidas y las de sus familias.

OTROS NEGOCIOS ATACADOS

A pocos metros del local baleado, una chicharronería también fue blanco de la violencia, su local terminó con tres disparos en la fachada, y se supo que los extorsionadores le piden 10 mil soles a cambio de tranquilidad.

Pero el terror no terminó allí a pocos metros en la calle Los Álamos con la avenida 15 de Julio, una casa de cambios también fue atacada con dos disparos.

Los comerciantes de la zona exigen mayor vigilancia policial y patrullaje de serenos, pues temen que la ola de extorsiones se cobre nuevas víctimas.

Cabe señalar que, Huaycán se ha convertido en el nuevo blanco de bandas criminales, que a punta de balas y amenazas buscan sembrar el miedo entre quienes día a día trabajan por salir adelante.