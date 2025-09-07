Accidente en el Cercado de Lima: Vehículo con nueve pasajeros cae del puente Abancay

En horas de la mañana en Cercado de Lima, un vehículo quedó completamente destrozado tras caer desde una considerable altura desde el puente Abancay.

Los pasajeros se salvaron de morir luego de que la camioneta en la que iban se despistara y cayera desde mas de seis metros de altura.

Primeros reportes indica que los heridos son ocho integrantes de una familia y el conductor que se dirigían a una iglesia cristiana resultaron heridos luego que la camioneta en la que viajaban se despistara y cayera hasta la zona peatonal del Parque de La Muralla.

FUERON TRASLADOS A UN CENTRO DE SALUD

Tras el accidente, personal de la Policía Nacional del Perú, bomberos y paramédicos acudieron hasta el lugar de los hechos para entender la emergencia.

Cabe señalar que, según reportes policiales, el vehículo se transportaba del Rímac al distrito de La Victoria y por causas que aún se investigan, se despistó, cayendo del puente Abancay.