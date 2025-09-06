Chofer acusado de atropellar a “Furrey” recupera su libertad tras casi dos meses

Tras permanecer casi dos meses en prisión preventiva, Pablo Castillo, chofer acusado de atropellar al conocido youtuber y streamer Antonio Crespo, más conocido como “Furrey”, fue puesto en libertad. Su familia lo recibió con emoción en la panadería que administran en Ate, donde Castillo aseguró que su detención fue “una injusticia”.

El conductor sostuvo que la tarde del accidente, ocurrido el 9 de julio, no cruzó la luz roja ni iba a exceso de velocidad. “Recuerdo muy bien que iba a una velocidad prudente, alrededor de 50 km/h. Me detuve y bajé a auxiliar al herido. No crucé en rojo”, afirmó.

Su abogado, Raúl Sotelo, respaldó la versión asegurando que existen dos peritajes que no pudieron confirmar si Castillo cruzó la señal en rojo ni determinar la velocidad exacta del vehículo. “Lo que sí se determinó es que ninguno de los dos tenía visibilidad suficiente, lo que descarta la teoría del dolo eventual”, señaló.

EVALÚAN CONTRADEMANDA

Sin embargo, el abogado de “Furrey”, Jener Cáriga, cuestionó estas afirmaciones y afirmó que la fiscalía aún no cuenta con ninguna pericia oficial dentro de la carpeta de investigación. Mientras tanto, la familia Castillo Ticera evalúa presentar una contrademanda, aunque el proceso judicial por el accidente continúa en curso.