Taxista por aplicativo fue asesinado de dos disparos en Canta Callao

Cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que el joven conductor fue atacado de dos disparos, presuntamente tras resistirse a un asalto.

Un nuevo hecho de sangre conmociona a Lima. Alexis Walter Vargas Alarcón, de 24 años, fue asesinado dentro del auto que alquilaba para realizar taxi por aplicativo en la urbanización Paraíso Florido, en Canta Callao. Cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que el joven conductor fue atacado de dos disparos, presuntamente tras resistirse a un asalto.

En las imágenes se observa cómo la víctima llega en su vehículo acompañado de un supuesto pasajero que iba como copiloto. Minutos después, una motocicleta lo sigue muy de cerca. Al detenerse el auto, se escuchan los disparos y el falso pasajero desciende rápidamente para huir con los sicarios a bordo de la moto. El joven quedó gravemente herido y murió en el asiento del conductor.

Vecinos de la zona denunciaron que Canta Callao se ha convertido en un punto altamente peligroso, donde los crímenes al estilo sicariato son cada vez más frecuentes. Relataron que incluso horas antes se había registrado otro asesinato en los alrededores. Además, revelaron que la víctima había manifestado su intención de regresar a provincia porque ya no soportaba la inseguridad en la capital.

CAPTURAN A IMPLICADO

Tras un operativo, la Policía Nacional del Perú capturó a un menor de 17 años con un arma de fuego que estaría implicado en el homicidio. Los vecinos exigieron a las autoridades que los delincuentes no sean liberados nuevamente, pues consideran que la impunidad alimenta la ola de violencia que azota al país.