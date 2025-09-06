Canta Callao: cae banda con más de 1,200 llantas robadas

Los delincuentes fueron sorprendidos en flagrancia cuando escondían la mercadería en un almacén clandestino.

¡Con las manos en los neumáticos! Así fueron capturados siete sujetos en un inmueble de Canta Callao, donde la Policía Nacional del Perú halló un camión repleto de llantas que habían sido reportadas como robadas el pasado 30 de agosto a una reconocida empresa. El valor del botín ascendería a 94 mil dólares.

Según las investigaciones preliminares, los implicados realizaban sus movimientos de noche para no despertar sospechas en la zona.

Agentes del Escuadrón de Emergencia Norte intervinieron el local durante un patrullaje preventivo y lograron reducir a los sujetos, quienes intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial. Uno de los detenidos ya estaba implicado en una investigación fiscal por el mismo robo a la empresa Goodyear.

TRASLADADOS A LA DEPINCRI

Vecinos expresaron su sorpresa tras la intervención, pues nunca imaginaron que el inmueble de su barrio funcionaba como escondite de mercadería robada. Denunciaron que la delincuencia es constante en este sector del Callao y exigieron mayor patrullaje. Los capturados fueron trasladados a la Depincri Puente Piedra y afrontarán cargos por delitos contra el patrimonio y receptación.