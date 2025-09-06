Chorrillos: sicarios acribillan a albañil con más de 20 disparos

Elton Hirata Joya apenas salió de su vivienda para dirigirse a su centro de trabajo cuando fue interceptado y asesinado a balazos por sicarios en Chorrillos. El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana y, según testigos, se escuchó una ráfaga que parecía provenir de una metralleta. En la escena se hallaron más de 20 casquillos de bala.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que un sujeto de polo blanco llegó minutos antes, se sentó en las escaleras de una vivienda y esperó a la víctima. Cuando Hirata apareció con una mochila, intentó huir al percatarse del sospechoso, pero fue perseguido y alcanzado. Detrás de ellos, otro hombre también corrió en la misma dirección, lo que evidencia la participación de al menos dos sicarios.

Según la familia del fallecido, Hirata trabajaba como albañil en la obra de la Vía Expresa Sur en Surco, donde se desempeñaba en construcción civil. Sin embargo, una amistad del joven, que pidió reserva de su identidad, aseguró que “desde hace años había cambiado y estaba en malos pasos”, lo que abre nuevas hipótesis sobre su entorno y posibles vínculos con actividades ilícitas.

AJUSTE DE CUENTAS

La Policía investiga el caso bajo la presunción de un ajuste de cuentas, debido a la ferocidad del ataque y la cantidad de municiones empleadas. Mientras tanto, los vecinos de la zona exigen mayor seguridad, pues aseguran que el crimen dejó en evidencia cómo los sicarios se mueven con total libertad en plena vía pública.