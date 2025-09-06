La Molina: conductora confunde freno con acelerador y termina empotrándose en restaurante

Esta mañana, alrededor de las 06:30 horas, una conductora perdió el control de su vehículo tras confundir el freno con el acelerador y terminó empotrándose violentamente contra un restaurante en el distrito de La Molina.

Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana del distrito, señaló el auto atravesó la reja de seguridad y la puerta del local, causando severos daños materiales. Por la hora el negocio estaba cerrado, lo que evitó una tragedia.

ERROR HUMANO

El accidente no dejó heridos, ni en la conductora, que fue trasladada a la comisaría de Santa Felicia, donde se realizarán las diligencias de ley. Según los primeros reportes, se trató de un error humano sin intención delictiva.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, indicó que trataba de estacionar su auto cuando, por error, presionó el acelerador en lugar del freno, lo que provocó que el vehículo subiera a la vereda y se empotrara contra el local.