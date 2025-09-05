Comandante general de la PNP niega hackeo a base de datos de la Dirin

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, negó este jueves que delincuentes cibernéticos hayan hackeado la base de datos de la Dirección de Inteligencia (Dirin), contradiciendo un comunicado emitido horas antes por la propia institución.

Durante una conferencia de prensa, Zanabria aseguró que los planes operativos y partes policiales no se encuentran digitalizados, por lo que sería imposible que se acceda a ellos mediante un ataque informático. “Entonces, ¿cómo puede alguien hackear algo que no existe?”, cuestionó el jefe policial.

El comandante general explicó que los archivos vinculados a operaciones “siguen siendo físicos” y sugirió que podría haberse tratado de una “confusión de términos”. En esa línea, indicó que la información filtrada corresponde únicamente a documentación de carácter administrativo.

INCIAN INVESTIGACIONES

Asimismo, anunció que la Dirección de Ciberdelitos ya inició una investigación para identificar al responsable del acceso indebido. “La Dirección de Inteligencia con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación están haciendo una auditoría al detalle para determinar qué usuario policial hizo estas consultas”, precisó.

Finalmente, Zanabria advirtió que, una vez identificado el presunto implicado, la Inspectoría General de la PNP abrirá un procedimiento administrativo que, por la gravedad del caso, podría culminar con el pase al retiro.