Comerciantes trabajan con miedo tras ataque a balazos a mercado en SJM

El mercado José María Arguedas de San Juan de Miraflores (SJM) fue escenario de un violento ataque armado, luego de que sujetos desconocidos dispararan hasta 15 veces contra una de sus puertas principales. El hecho, que se presume sería un mensaje de una banda de extorsionadores, ha generado pánico entre más de 70 comerciantes del centro de abastos.

La Policía Nacional llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones, mientras los usuarios del mercado debieron tomar precauciones por temor a nuevos ataques. En la zona se constató que una de las puertas quedó completamente perforada por los impactos de bala, que corresponderían a un arma de largo alcance según el tamaño de los orificios.

COMERCIANTES Y CLIENTES ATEMORIZADOS

Algunos comerciantes optaron por mantener cerrados sus negocios, mientras que la mayoría evitó declarar sobre lo ocurrido por temor a represalias. Los clientes, por su parte, señalaron su preocupación ante la inseguridad y advirtieron que prefieren evitar acudir al mercado hasta que se garantice su seguridad.

Los administradores del centro de abastos también evitaron dar declaraciones, aunque minutos después fueron vistos recibiendo a un agente de la Depincri de San Juan de Miraflores (SJM), que asumió las diligencias del caso. La Policía no descarta que el ataque esté vinculado con redes de extorsión que operan en Lima Sur.

Este ataque a balazos se suma a la ola de violencia que afecta a mercados y negocios de la capital, donde bandas criminales utilizan la intimidación armada como método para presionar a comerciantes al pago de cupos.