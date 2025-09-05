Puente temporal en Panamericana Norte lleva más de seis años sin ser reemplazado

Vecinos de Los Olivos y Comas expresaron su preocupación por el deterioro del puente peatonal instalado de manera provisional en 2018, tras el colapso de una estructura anterior en la Panamericana Norte. El paso, ubicado en la primera de Pro, presenta signos de desgaste que ponen en riesgo la seguridad de miles de personas que lo utilizan a diario.

La instalación del puente se dio en noviembre de 2018, luego de que un camión derribara parte de la infraestructura original a la altura del kilómetro 22, dejando heridos y daños materiales. En reemplazo, se colocó una estructura temporal que, seis años después, continúa siendo la única alternativa para el cruce de peatones.

De acuerdo con documentos de Rutas de Lima a los que se tuvo acceso, el desmontaje y reposición definitiva del puente peatonal están condicionados a la liberación de áreas e interferencias por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya que el terreno forma parte del proyecto de intercambio vial a desnivel Canta Callao. Sin embargo, la comuna limeña aún no brinda respuesta sobre el avance de estas gestiones.

VECINOS DENUNCIAN ABANDONO

Los residentes y peatones denuncian que las autoridades se han olvidado del problema, mientras la estructura continúa en mal estado a más de seis años del accidente. El puente provisional se ha convertido en una deuda pendiente con los vecinos de Los Olivos y Comas, quienes siguen esperando una solución definitiva que garantice la seguridad de miles que cruzan la Panamericana Norte.