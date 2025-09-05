Atentado en Trujillo: explosión dejó 11 heridos y 30 viviendas afectadas

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno Regional exigió al Ejecutivo declarar el estado de sitio y que el control de la provincia de Trujillo pase a manos de las Fuerzas Armadas.

El terror se ha vuelto cotidiano en Trujillo. En menos de un mes, la ciudad norteña volvió a ser escenario de un violento atentado con explosivos que dejó 11 personas heridas y alrededor de 30 viviendas afectadas, sumiendo en el miedo a los vecinos y evidenciando la incapacidad del Estado para frenar el avance de la criminalidad organizada en La Libertad.

ESTADO DE SITIO

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno Regional exigió al Ejecutivo declarar el estado de sitio y que el control de la provincia de Trujillo pase a manos de las Fuerzas Armadas. “Para mí, esto es terrorismo. El control de Trujillo tiene que estar en manos de las Fuerzas Armadas. Ese es el pedido de todos los alcaldes, incluso con toque de queda”, declaró el gobernador regional, César Acuña.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, aseguró que el Ministerio del Interior viene realizando labores de seguimiento e inteligencia para capturar a los responsables. “Pierda cuidado que se están tomando las medidas para que no vuelva a ocurrir. Rápidamente se ha tenido a tres personas vinculadas”, sostuvo.

En el Congreso, el legislador liberteño Víctor Flores exigió al Gobierno medidas drásticas contra lo que denominó “terrorismo urbano”. “Ya es hora de ponernos los pantalones y aplastarlos”, sentenció. Cabe recordar que el pasado 15 de agosto, otra explosión en Trujillo dejó tres heridos y causó serios daños en viviendas y negocios en un radio de 100 metros, hecho que también fue calificado por las autoridades como un acto terrorista.