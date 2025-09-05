Terror en VMT: familia es asaltada tras comprar camioneta nueva

La inseguridad no da tregua en Lima Sur. La noche del último miércoles, una familia que recién había adquirido una camioneta Toyota Hilux fue víctima de un violento asalto en el jirón Santa Cruz, en Villa María del Triunfo. Según las cámaras de seguridad, tres delincuentes fuertemente armados interceptaron a las víctimas cuando llegaban a su vivienda tras salir de la tienda donde compraron el vehículo.

Durante la huida, los delincuentes realizaron varios disparos, cuyos casquillos quedaron regados en la escena del crimen. Sin embargo, una mala maniobra provocó que la camioneta se apagara a pocas cuadras, por lo que los asaltantes optaron por abandonarla y escapar a pie. Finalmente, la familia pudo recuperar el vehículo y formalizó la denuncia en la comisaría de la zona.

OLA DE ASALTOS EN SJM

Pero este no fue el único hecho delictivo registrado en Lima Sur. En el pasaje Villalobos, en San Juan de Miraflores, padre e hija fueron encañonados por delincuentes que llegaron a bordo de un auto blanco.

Los hampones no solo se llevaron el vehículo, sino que también ingresaron a la vivienda para despojar a las víctimas de sus pertenencias. A diferencia del caso en Villa María del Triunfo, este automóvil aún no ha sido recuperado.