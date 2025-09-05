Mujer con 50% del cuerpo quemado lucha por su vida en Hospital Arzobispo Loayza

Una mujer de 26 años identificada como Janela Alva Loyola se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, luego de ser hallada desnuda y con graves quemaduras en un grifo en Tingo María. La víctima quien tiene el 50% del cuerpo comprometido, tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta Lima para ser atendida.

Testigos relataron que la joven apareció con la cabeza envuelta en llamas y corrió desesperada hasta un grifo en busca de auxilio. Con las pocas fuerzas que le quedaban, logró encontrar un lavadero y apagar las llamas con un balde de agua antes de desplomarse en el lugar.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La madre de la víctima, Marcelina Loyola, llegó a Lima para acompañar a su hija en el hospital y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. No descartó la posibilidad de que el padre de la joven esté implicado en este acto violento, además denunció que Janela sufría agresiones físicas constantes por parte de su pareja.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha ofrecido apoyo emocional a la madre de la víctima, quien no cuenta con familiares en la capital. Mientras tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque.