Fiscalía abre investigación preliminar contra alcalde de Miraflores por obras en parque Leoncio Prado

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, el gerente municipal y otro funcionario de la comuna, por el presunto delito de alteración del ambiente. El caso está vinculado a la construcción de uno de los cinco módulos de videovigilancia en el parque Leoncio Prado, proyecto que ha generado un fuerte enfrentamiento entre el municipio y los vecinos de la zona.

El burgomaestre sostuvo que la gestión edil actuó dentro de la legalidad. “Nos allanamos a todo tipo de investigación porque hemos actuado correctamente, cumpliendo con toda la normativa y los dispositivos legales. Esta investigación confirmará que actuamos conforme a derecho”, aseguró Canales.

Por su parte, los vecinos señalaron que antes de acudir a la vía judicial intentaron comunicarse con el alcalde, enviando cartas con más de 600 firmas y una petición con más de mil, además de una acción de amparo. Sin embargo, denunciaron que nunca obtuvieron respuesta. “Nos ignoró una y otra vez”, expresó una vecina.

TRASFONDO POLÍTICO

Mientras el alcalde afirma que el proyecto data del 2023 y que los cuestionamientos llegan tarde, los vecinos aseguran que la obra se realiza con “prepotencia” y que no constituye una prioridad frente a otras necesidades del parque, como veredas en mal estado que han provocado accidentes. Canales, además, deslizó un trasfondo político en las protestas.