Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años

El excandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Urresti, condenado en 2023 a 12 años de prisión por el homicidio del periodista Hugo Bustíos, ha solicitado acogerse a la Ley 32107, conocida como la “ley de amnistía”, para anular su sentencia y recuperar su libertad.

A través de su abogado, Urresti presentó un recurso ante el Poder Judicial, en el que pide declarar la nulidad del proceso penal y la prescripción del delito de homicidio calificado. “Solicita la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso y, en consecuencia, se ordene la inmediata libertad del sentenciado”, señala el documento presentado.

Como se recuerda, la ley en cuestión beneficia a policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. No obstante, su promulgación ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha solicitado la nulidad de esta norma por considerarla contraria a los estándares internacionales de justicia.

DEFENSA DE URRESTI EXIGE SU LIBERTAD

En el caso de Urresti, el crimen contra el periodista Hugo Bustíos ocurrió en 1982, en el marco del conflicto armado interno. Según la defensa, el exministro estaría dentro del grupo de beneficiarios de la ley y, por ello, busca acogerse a esta figura legal para anular la condena que lo mantiene en prisión.