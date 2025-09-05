Betssy Chávez continuará internada en clínica por cuadro de prediabetes, según informe médico

Tras haber recibido la noticia del Tribunal Constitucional (TC) para ser excarcelada del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, Betssy Chávez, fue conducida a una clínica local para someterse a diversos exámenes médicos, debido a la huelga de hambre que inició.

Luego de una serie de evaluaciones por parte de los especialistas, se conoció que la expremier continuará internada en el establecimiento de salud, ya que, los resultados obtenidos arrojaron que la excongresista tendría un cuadro de prediabetes y laberintitis.

Eso no fue todos los problemas que atraviesa Chávez Chino, sino que, también presentó un cuadro severo de deshidratación y complicaciones para poder ingerir los alimentos, por lo que, estaría recibiendo su comida por medio de sondas.

PODRÍA TRABAJAR DE ASESORA EN EL CONGRESO

A su llegada a la clínica donde se encuentra internada Betssy Chávez, el parlamentario y exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, mencionó que la expremier podría trabajar en su despacho del Congreso como asesora.