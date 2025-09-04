'Trinchera Norte' se adjudica ataque contra las paredes del estadio de Alianza Lima

La madrugada de este jueves, una veintena de encapuchados perpetró un violento acto de vandalismo contra el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Los sujetos, que llegaron a bordo de al menos cinco vehículos con lunas polarizadas, pintarrajearon con pintura amarilla las paredes de Matute, incluyendo un mural con la imagen del Señor de los Milagros, lo que generó indignación entre los vecinos y la hinchada blanquiazul.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los vándalos descendieron de los autos y comenzaron a pintar los muros. Testigos señalaron que incluso rociaron gasolina y prendieron fuego en algunos sectores del estadio, dejando graves daños en la infraestructura.

Horas después, la barra brava “Trinchera Norte” de Universitario de Deportes se adjudicó la autoría del ataque a través de un video publicado en redes sociales, en el que se jactaban de la acción como un supuesto “trofeo de victoria”.

INVESTIGAN EL HECHO

Hasta el momento, el club Alianza Lima no ha emitido un pronunciamiento oficial. En tanto, personal de limpieza del estadio inició desde tempranas horas los trabajos para remover la pintura y restaurar las zonas afectadas. La Policía Nacional investiga el hecho y no descarta que se trate de una escalada de violencia vinculada a la rivalidad entre barras bravas.