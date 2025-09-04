Ventanilla: policía frustra asalto a minimarket y hiere a presunto integrante de banda criminal

Un intento de asalto en un minimarket de Ventanilla terminó frustrado gracias a la rápida intervención de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte. Eran cinco trabajadores y una clienta los que se encontraban en el interior del local cuando un sujeto, con casco de motociclista, irrumpió armado y encañonó a una de las trabajadoras para exigir el dinero de la caja.

Según las imágenes de seguridad, el delincuente apuntó directamente a la cabeza de las empleadas mientras exigía las ganancias del día. En ese momento, agentes de la BRECC que realizaban un operativo en la zona ingresaron y dispararon contra el asaltante, logrando neutralizarlo y salvar a las trabajadoras sin que resultaran heridas.

ANTECEDENTES

El presunto delincuente fue identificado como Jhonny Sifuentes, alias ‘Frentón’, con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y sindicado como miembro de la banda criminal Los Raqueteros del Norte. Fue trasladado herido a un hospital local, donde permanece bajo custodia.

La Policía confirmó que Sifuentes habría participado en un asalto similar registrado hace un mes. Cano recalcó que los delincuentes de estas organizaciones “actúan sin respeto por la vida humana, solo les interesa hacer daño”.