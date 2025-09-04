Multan a banco con más de medio millón de soles por uso indebido de datos personales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), sancionó a Alfin Banco S.A. con una multa de 669 mil soles por el uso indebido de información personal de dos ciudadanos. La empresa no pudo demostrar la procedencia legítima de los datos recolectados, incluyendo fecha de nacimiento, dirección, teléfono, grado de instrucción y situación laboral.

La sanción, equivalente a 139.32 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se aplicó por incumplir lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. La ANPD precisó que las entidades financieras solo pueden difundir información relacionada con la evaluación crediticia de las personas y no otros datos personales sensibles.

En lo que va del año, la ANPD ha registrado cerca de 600 denuncias relacionadas con la vulneración de datos personales. El caso de Alfin Banco evidencia el llamado “uso indebido” de información y el riesgo que representa para la privacidad de los ciudadanos. El Ministerio de Justicia advirtió que continuará supervisando y sancionando a entidades que incumplan la ley.

DENUNCIA USO DE DATOS NO AUTORIZADOS

Para denunciar el uso indebido de datos personales, los ciudadanos pueden contactar directamente a la ANPD, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las denuncias se pueden presentar de manera virtual o presencial, garantizando así que los ciudadanos tengan acceso a mecanismos efectivos de protección de su información.