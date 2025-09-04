SMP: posta de salud perdería 300 m² tras fallo judicial y reduciría la mitad de sus servicios

Una disputa vecinal por un terreno en litigio amenaza con dejar sin atención a miles de personas en San Martín de Porres. Una sentencia judicial ordenó que este jueves la posta de salud local desocupe un área de casi 300 m², lo que impactaría directamente en los servicios médicos que brinda a más de 22 mil usuarios.

La controversia enfrenta al centro de salud y al Ministerio de Educación (Minedu). Según los vecinos, la posta comenzó con un espacio de 90 m², pero con el paso de los años amplió sus instalaciones ocupando un área mayor. Al costado se ubica un colegio inicial estatal, por lo que sospechan que el Minedu busca ampliar su infraestructura educativa en el terreno.

De prosperar el desalojo, el centro de salud se vería obligado a reducir de 14 a solo 8 servicios médicos, afectando atenciones básicas y tratamientos de pacientes crónicos.

El Ministerio de Salud interviene

El titular del sector, César Vásquez, se pronunció tras conocerse el caso y aseguró que gestionará una solución con su par de Educación: “Me he enterado, voy a conversar con el ministro de Educación. Vamos a tratar de ver cómo se soluciona esto. A veces se toman decisiones judiciales sin medir el impacto en la población”, declaró.