Translicsa vuelve a ser blanco de amenazas: motorizados armados cercan bus en San Martín de Porres

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en San Martín de Porres, muy cerca del parque El Rosedal del Naranjal, cuando cuatro sujetos interceptaron a un bus de la empresa Translicsa en horas de la noche. El vehículo, que había culminado su recorrido y retornaba hacia la cochera, fue alcanzado por dos motocicletas con hombres armados.

Los delincuentes lograron subir a la unidad y, bajo amenaza, intimidaron al conductor y a los pasajeros que aún permanecían a bordo. Aunque la situación generó gran temor entre los afectados, estos prefirieron mantener su identidad en reserva y evitar dar declaraciones públicas por seguridad.

Antecedentes de violencia contra la empresa

Este nuevo ataque se suma a un historial de amenazas que la misma empresa de transporte ha enfrentado. En abril de este año, la organización criminal conocida como Los Desa perpetró un atentado contra un chofer en una zona descampada, lo que obligó a suspender el servicio por dos días. Aquella vez, incluso llegaron a disparar contra uno de los conductores como parte de sus actos extorsivos.

Tras lo ocurrido en San Martín de Porres, efectivos motorizados del grupo policial Los Halcones realizaron patrullaje en la zona y acudieron a la cochera de Translicsa para corroborar lo sucedido. El hecho, aunque no fue denunciado de inmediato, dejó una profunda sensación de inseguridad entre trabajadores y usuarios de la línea de transporte.