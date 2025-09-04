Martín Vizcarra tras su paso por Piedras Gordas: “Dormí al costado de internos con sida”

Cerca de las 3:00 p.m. el expresidente Martín Vizcarra abandonó el penal de Barbadillo tras la decisión del Poder Judicial (PJ) que ordenaba su excarcelación. A su salida del centro penitenciario, Vizcarra Cornejo la experiencia que vivió privado de su libertad.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exmandatario contó sobre su paso por la prisión y reveló que estuvo descansando al costado de personas que se encontraban enfermas. Además, manifestó que ha salido más fuerte de la cárcel.

“Estuve cinco días en el penal de Piedras Gordas. Dormí en una habitación al lado de internados contagiados de sida y tuberculosis, a pesar de ello, he salido fortalecido (de prisión)”, comentó el exjefe de Estado del Perú.

AGRADECE A SUS SEGUIDORES

Martín Vizcarra no dejaría pasar la oportunidad y agradeció el apoyo que ha tenido por parte de sus simpatizantes. “Gracias a los millones de peruanos que me dieron su respaldo con una oración y un mensaje. Eso me ayudó a resistir”.