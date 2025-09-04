INEI: cerca de 5 millones de hogares censados en el Censo Nacional 2025

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que cerca de 5 millones de hogares ya fueron censados en todo el país en el marco del Censo Nacional 2025.

Según explicó el jefe del INEI, Gaspar Morán, durante el primer mes del proceso se logró censar 4,975,000 viviendas de las 13,900,000 que existen a nivel nacional. "Esto nos da un avance de casi el 36% de ejecución del censo en su primer mes", precisó.

Hasta el momento, se ha completado al 100% la cobertura de 11 distritos en todo el país, de los cuales tres pertenecen a la región Amazonas, cuatro a Áncash, tres a Junín y uno a Tacna. "Estos distritos ya han sido censados en su totalidad", detalló el funcionario.

Morán agregó que los resultados finales del Censo Nacional 2025 se entregarán en marzo de 2026, una vez concluido el procesamiento de datos que se realizará hasta octubre de este año.

BOTÓN DE ALERTA PARA CENSISTAS

El INEI también recordó que los censistas cuentan con un ‘botón de alerta’ en caso de emergencias. Hasta el momento, en Lima se han reportado dos activaciones para solicitar la intervención de las autoridades. "Se trata de un sistema de apoyo para cualquier emergencia, no necesariamente policial, que permite garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las labores", puntualizó.