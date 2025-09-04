Asesinan a balazos a jalador de transporte en San Miguel

Los casos de sicariato en Lima continúan en aumento. Esta vez, un jalador de transporte público fue asesinado por un sicario en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, en los límites de San Miguel y Bellavista. El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del municipio sanmiguelino.

En las imágenes se observa cómo el atacante, cubierto con una mascarilla, se acerca sigilosamente a la víctima y le dispara en plena vía pública, a plena luz del día y frente a numerosos transeúntes. Aún con vida, el hombre intentó huir, pero terminó desplomándose a pocos metros.

La víctima fue identificada como Paul Michael Luna Coloma, de 40 años. Según las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú (PNP), se trataría de un nuevo caso de extorsión a transportistas, modalidad delictiva que viene golpeando con fuerza a esta zona de la capital.

CRÍMENES EN LA MISMA ZONA

Las autoridades recordaron que, en junio de este año, en la misma avenida Venezuela, la PNP logró capturar a una banda dedicada a la extorsión. Incluso, también se han registrado ataques contra unidades de transporte público en el mismo sector.

Al lugar llegaron agentes de la Policía, peritos de Criminalística y el fiscal de turno, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Las investigaciones continúan, y las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes para identificar y capturar al sicario.