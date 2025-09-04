Martín Vizcarra: simpatizantes de expresidente aguardan su salida del penal de Barbadillo

Tras conocerse que el Poder Judicial (PJ) solicitó la exigida del penal de Barbadillo de Martín Vizcarra, quien cumplía 5 meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y hospital de Moquegua, decenas de simpatizantes aguardan su salida del centro penitenciario.

En los exteriores del establecimiento y en conversación con 24 Horas, Yanela Manrique, persona cercana a Vizcarra Cornejo, brindó detalles del estado del exmandatario y aseguró que las entidades de justicia del país han sido instrumentalizadas.

“Estamos a la espera y con mucha emoción. El presidente se comunicó en la noche con nosotros desde el penal por medio de un teléfono público (…) Está tranquilo y feliz porque considera que se ha hecho justicia (…) Esperemos que el Poder Judicial no esté politizado (…) En las últimas semanas se le subió la presión, pero es normal”, comentó.

LIBERTAD NO SIGNIFICA QUE ES INOCENTE

A pesar de la gran expectativa que ha generado la excarcelación de Martín Vizcarra del penal de Barbadillo, no quiere decir, que el expresidente ha sido declarado inocente de las investigaciones que tiene en su contra, ya que, en unos meses podría ser sentenciado condenatoria por sus implicancias en casos ilícitos.