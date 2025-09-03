Barrios Altos: inician proceso de restauración de histórica Plaza Italia

En el corazón de Barrios Altos, la emblemática Plaza Italia inició un proceso de restauración integral con el objetivo de recuperar su rostro histórico. Considerada la segunda plaza trazada por los españoles en Lima, tras la Plaza Mayor, este espacio fue escenario del Virreinato, de la proclamación de la independencia y de la vida republicana.

La intervención incluye la instalación de mobiliario público como bancas del siglo XIX y la reposición de esculturas que desaparecieron a inicios del siglo XX. Para ello, se replicarán piezas originales conservadas en Asunción, Paraguay. “Es la primera vez que se plantea una restauración mirando a lo original, con materiales adecuados para un espacio histórico”, explicó Luis Bogdanovich, gerente de Prolima.

La plaza, antes llamada Santa Ana por el hospital y parroquia homónimos fundados en 1549, adquirió su actual nombre en 1914 en homenaje al naturalista Antonio Raimondi, vecino ilustre de la zona. A mediados del siglo XIX se convirtió en el centro del barrio italiano más grande de Lima y, décadas después, en un polo cultural con los cines Pizarro, Central y Unión.

SEIS MESES DE EJECUCIÓN

La obra, valorizada en 13 millones de soles, tendrá un plazo de ejecución de seis meses e incluirá la peatonalización de los jirones Huanta, Huallaga, Junín y Áncash. Las autoridades esperan que esta recuperación impulse nuevas inversiones culturales y de entretenimiento para los vecinos de Barrios Altos y devuelva a la Plaza Italia su esplendor original.