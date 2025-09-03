Cae alias “El Bemba” tras robar celular en La Victoria: entre lágrimas dijo que lo hizo por su hijo enfermo

Un delincuente identificado como Luis Vilchez, conocido en el mundo del hampa como “alias Bemba”, fue capturado por agentes del grupo Terna luego de robarle el celular a una mujer en pleno distrito de La Victoria.

El sujeto intentó huir y se escondió entre los pasillos de una bodega, pero fue rápidamente reducido por los efectivos, quienes recuperaron el equipo sustraído. La víctima, que se encontraba junto a los agentes durante el operativo, no dudó en señalarlo como autor del robo.

LADRÓN JUSTIFICA SU ACCIONAR DELICTIVO

Entre lágrimas, Vilchez trató de justificarse con un argumento repetido: aseguró haber robado porque su hijo estaba enfermo y no tenía trabajo. Sin embargo, el jefe del Escuadrón Verde, coronel Pedro Rojas Tipto, descartó la versión: “Estas son argucias para que principalmente sus víctimas desistan de su denuncia”, señaló.

El detenido, de apenas 18 años, fue trasladado a la comisaría de La Victoria. En su poder se hallaron dos celulares. Según informó el grupo Terna, esta zona presenta un alto índice delictivo, por lo que los operativos continuarán intensificándose en los próximos días.