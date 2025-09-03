Simpatizantes y familiares retiraron pertenencias de Betssy Chávez del penal de Chorrillos tras fallo del TC

El Tribunal Constitucional (TC) dispuso la liberación inmediata de la expremier Betssy Chávez, quien permanecía en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos desde junio de 2023 por el presunto delito de rebelión, vinculado al fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La decisión llega después de más de dos años de prisión preventiva y once días de huelga de hambre que deterioraron su salud.

La defensa de Chávez denunció que la prórroga de su prisión preventiva, dictada por el juez Juan Carlos Checkley el pasado 26 de diciembre, fue irregular. Argumentaron que la Fiscalía presentó el pedido apenas un día antes del vencimiento de los 18 meses iniciales de la medida, y que la audiencia recién se programó una semana después. Durante esos días, sostienen, la ex primera ministra permaneció privada de su libertad sin mandato judicial vigente.

El abogado Raúl Noblecilla celebró la decisión del TC señalando que “se ha anulado la prolongación que derivó en un secuestro político. Hoy se reconoció que Betssy Chávez no tenía mandato de detención”.

SIMPATIZANTES LLEGARON A EXTERIORES DEL PENAL

En las inmediaciones del penal se congregaron simpatizantes y allegados, quienes ayudaron a retirar sus pertenencias. La congresista Esmeralda Limachi (Juntos por el Perú) advirtió que el caso refleja fallas en el sistema penitenciario y llamó a “seguir luchando”.