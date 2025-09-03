San Borja: abogado desafía a policías y se resiste a operativo de alcoholemia

Un video muestra el momento en que el abogado penalista Luis Alberto Pacheco Mandujano se niega a entregar sus documentos a un policía y lo desafía con expresiones altisonantes. El hecho ocurrió cuando efectivos lo intervinieron tras detectar que manejaba de manera sospechosa y más lenta de lo normal en la vía.

Según explicó el general Máximo Ramírez, defensor de la Policía Nacional, Pacheco se resistió a la autoridad en todo momento, negándose a colaborar con la intervención y a pasar el examen de alcoholemia. Pese a su oposición, el abogado fue trasladado a la comisaría, donde se le practicaron las pruebas correspondientes.

El resultado confirmó que el intervenido tenía 0.63 gramos de alcohol en la sangre, superando el límite de 0.49 permitido por ley. Ramírez lamentó la conducta del abogado, recordando que, al conocer las normas, debió acatar la intervención en lugar de resistirse, y señaló que incluso intentó negar haber consumido alcohol.

ABOGADO SERÁ SANCIONADO

Por este caso, Luis Alberto Pacheco Mandujano afrontará sanciones como la retención de su licencia de conducir por tres años y será denunciado penalmente por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Intentamos obtener su versión en su vivienda, pero hasta el cierre de este informe no se pronunció sobre lo ocurrido.