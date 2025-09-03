SJM: denuncian irregularidades en comisaría tras fuga de chofer que atropelló a vecino

Un grave accidente ocurrió la noche del martes en la cuadra 7 de la avenida Agustín La Rosa, en San Juan de Miraflores. Un conductor que manejaba en sentido contrario atropelló a un padre de familia y se dio a la fuga, dejándolo tendido en el pavimento.

El responsable fue identificado como Edward Rivas Toledo, quien, según imágenes de cámaras de seguridad, huyó por calles aledañas tras el impacto. Sin embargo, pese a la evidencia, la familia denuncia que el conductor no fue detenido por la Policía.

"Lo vi como Pedro en su casa en la comisaría, no estaba detenido ni enmarrocado. Entró, abrió su carro y se sentó como si nada", relató Carmen Rosa Benavides, hermana de la víctima, quien además cuestionó que en la denuncia presentada por la comisaría de Pamplona 1 no se consignara ni la fuga ni el hecho de que Rivas manejaba contra el tránsito.

El SOAT del vehículo fue activado, pero ya alcanzó su cobertura máxima de S/ 26,750. La clínica ha solicitado a la familia un pago de S/ 7,000 adicionales para cubrir la operación. La hermana de la víctima agregó que han intentado ubicar al conductor, pero su domicilio registrado no corresponde.

PIDEN JUSTICIA

Este miércoles, Carmen Rosa volvió a la comisaría Pamplona 1 para exigir la ampliación de la denuncia, pero le informaron que el efectivo encargado no se encontraba de servicio. La familia de Juan Carlos Benavides exige justicia y pide que se investigue la presunta omisión de la Policía en este caso.