Autopista Ramiro Prialé: pasajeros delatan a conductor informal en operativo de Sutran

Un conductor de transporte informal fue descubierto durante un operativo de la Sutran en la autopista Ramiro Prialé, en El Agustino. El chofer intentó justificar el servicio asegurando que los pasajeros eran trabajadores de su empresa, pero su versión se vino abajo cuando ellos mismos admitieron que habían pagado tres soles por el traslado y abandonaron la unidad.

La intervención permitió constatar que el vehículo no solo prestaba servicio sin autorización, sino que también circulaba con el SOAT vencido desde enero de 2025, lo que dejaba a los usuarios sin cobertura en caso de accidente. A ello se sumaba el mal estado de la unidad, que incluso mantenía luces improvisadas con cinta adhesiva.

Durante el operativo también se detectó que la combi acumulaba una deuda superior a los S/ 64 mil en papeletas registradas por la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pese a mostrar colores y letreros de ruta, el vehículo no contaba con los permisos exigidos para brindar transporte formal de pasajeros.

LLAMADO A CIUDADANOS

Carlos Bruzo, vocero de Sutran, precisó que a este tipo de infracciones se les aplica el código F1, que implica el pago de 1 UIT, la retención de la licencia, el internamiento del vehículo y el retiro de placas. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a no utilizar el transporte informal, ya que expone su seguridad y la de sus familias a graves riesgos.