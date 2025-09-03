Comas: extorsionadores asesinan a hijo de empresario ferretero

La inseguridad ciudadana vuelve a golpear a Comas. Florencio Verde Ávalos, hijo de un conocido empresario ferretero, fue asesinado a balazos por presuntos extorsionadores en la cuadra 83 de la avenida Universitaria, cruce con la calle Condorcanqui. El crimen ha generado conmoción entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron el incremento de la violencia en el distrito.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el local comercial y abrieron fuego contra el joven de 30 años. Tras perpetrar el ataque, los delincuentes huyeron con dirección al distrito de Carabayllo, mientras los familiares y transeúntes intentaban auxiliar a la víctima, sin éxito.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que el crimen estaría vinculado a amenazas previas por parte de bandas de extorsionadores que exigían el pago de cupos al dueño de la ferretería. La negativa de la familia habría desencadenado el ataque que terminó con la vida de Florencio Verde Ávalos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y reforzar la investigación sobre este nuevo caso de extorsión con consecuencias mortales.