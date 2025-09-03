Reapertura de El Frontón preocupa a operadores turísticos: “Se verán afectados los paseos”

La reciente firma de un convenio entre diversos ministerios para construir un nuevo penal en la isla El Frontón ha generado rechazo en La Punta. Autoridades y vecinos del distrito chalaco consideran que el proyecto representa un grave riesgo para su seguridad y recuerdan los antecedentes de fugas y motines ocurridos en el lugar durante las décadas pasadas.

El alcalde de La Punta, Ramón Garay, fue enfático en su oposición. “Rechazamos totalmente la construcción del penal frente a nuestro distrito. Ya tenemos por historia que se escapaban los presos y llegaban hasta La Punta, además de la experiencia de 1986 con el motín. Si hay un escape o una revuelta de dos mil internos, ¿a dónde vendrían los familiares? A nuestro distrito”, advirtió.

La comuna emitió un comunicado en el que califica la decisión del Ejecutivo como una “amenaza directa” para la seguridad de los vecinos. Además, exhortó a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia a reconsiderar la medida.

NO HABRÍA MARCHA ATRÁS

Los pobladores recordaron, además, los intentos de fuga registrados en los años ochenta, cuando reclusos lograron escapar con embarcaciones artesanales. Pese al malestar, el proyecto ya fue aprobado y, según lo señalado por el Ministerio de Justicia, no habría marcha atrás.