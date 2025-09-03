Comas: extorsionadores atacan viviendas de dos comerciantes del mercado “Mi Hacienda”

En menos de 48 horas, dos viviendas vinculadas a comerciantes fueron atacadas con explosivos. “Los Zetas” se atribuyen los atentados y exigen fuertes sumas de dinero.

La violencia criminal volvió a golpear a los comerciantes del mercado Mi Hacienda, en Comas. En menos de 48 horas, dos viviendas de dirigentes del centro de abastos fueron atacadas con explosivos. El último atentado ocurrió la madrugada del martes, cuando sujetos lanzaron un artefacto contra la casa de una familia dedicada a la venta de abarrotes.

En el lugar se encontró una carta extorsiva firmada por la banda “Los Zetas”, en la que advierten a los comerciantes que deben alinearse con su organización bajo amenaza de muerte. La misiva recuerda el atentado ocurrido días atrás contra la tesorera del mercado, quien tras el ataque decidió cerrar su puesto.

Según los testimonios, las amenazas empezaron el 18 de agosto, cuando a la presidenta del mercado le exigieron el pago de 100 mil soles y le prohibieron denunciar el hecho. Desde entonces, la inseguridad ha generado temor entre los comerciantes, muchos de los cuales han optado por cerrar sus stands.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

“Queremos trabajar en paz, somos personas que pagamos impuestos y no tenemos tranquilidad”, expresó una de las vendedoras afectadas. Mientras tanto, los agentes de la Policía Nacional del Perú vienen investigando los ataques y reforzaron la seguridad en la zona, aunque los vecinos denuncian que aún viven bajo constante zozobra.