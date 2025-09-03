“Tenemos miedo por nuestros niños”: padres de colegio extorsionado en Ate exigen intervención de autoridades

Un nuevo caso de extorsión sacude al sistema educativo. Esta vez, la institución inicial “Niños Emprendedores”, un colegio de bajos recursos que funciona con módulos prefabricados y rejas deterioradas en Ate, fue blanco de amenazas criminales. Los delincuentes dejaron un manuscrito en los juegos didácticos del plantel, exigiendo el pago de S/ 5.000 bajo amenaza de atentar contra la seguridad de la comunidad escolar.

La intimidación por parte de los delincuentes ha generado temor entre los padres de familia, quienes expresaron su indignación y miedo por la vulnerabilidad de los niños. “Nos da miedo porque los niños son más inocentes. Si tenemos algunas cosas en el colegio es porque nos han donado, no porque el Estado nos haya apoyado”, declaró una apoderada visiblemente afectada.

Este hecho se produce pocos días después de que el ministro de Educación, Morgan Quero, afirmara que las extorsiones a colegios habían disminuido de 170 a menos de 50 casos. Las declaraciones han sido duramente criticadas por la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú, que sostiene que la realidad en las aulas es completamente distinta.

CLASES VIRTUALES

Giannina Miranda, presidenta de la asociación, alertó que alrededor del 30% de instituciones afectadas por la violencia criminal han tenido que cerrar sus puertas y trasladarse a la virtualidad, mientras que otras han optado por clausurar definitivamente. La dirigente advirtió que esta crisis amenaza con profundizar la brecha en el acceso a la educación y con afectar gravemente la salud emocional de miles de niños en el país.