La Perla: vecinos en pánico por incendio que destruyó vehículos y afectó una vivienda

Un incendio registrado en la cuadra 11 del jirón Grau, en La Perla, consumió en su totalidad tres vehículos —un auto, una mototaxi y una motocicleta— que permanecían estacionados en el interior de un taller mecánico. El siniestro ocurrió en horas de la madrugada y, según las primeras indagaciones, habría sido provocado de manera intencional.

La explosión del tanque de gas de uno de los vehículos despertó a los vecinos, quienes alarmados salieron de sus casas al escuchar los estruendos. “Se escuchó como una bomba, el humo se levantó y todos pensamos lo peor”, relató una vecina, que aún conmovida recordó que nunca se había registrado un hecho similar en la zona.

UNA VIVIENDA AFECTADA

Las llamas también alcanzaron la fachada de una vivienda contigua, que quedó seriamente afectada, además de ocasionar interrupciones en el servicio eléctrico en la zona. Algunos vecinos señalaron que, por momentos, la energía se restablecía y volvía a cortarse debido a los daños en el cableado.

Aunque los vehículos estaban frente a un taller mecánico, moradores descartaron conflictos previos con el dueño del local. Sin embargo, no se descarta que el ataque esté vinculado a un posible caso de extorsión, de acuerdo con las primeras hipótesis que maneja la Policía.