‘Mundial de Desayunos’: Gamarra lanza prendas alusivas al pan con chicharrón

La fiebre por el pan con chicharrón, uno de los desayunos más tradicionales del Perú, ha alcanzado un nuevo nivel al competir en el ‘Mundial de los Desayunos’ organizado por el streamer español Ibai Llanos. En la semifinal, el potaje peruano enfrenta al plato chileno “marraqueta con palta”, desatando una ola de apoyo en todo el país.

El entusiasmo ha llegado hasta Gamarra, donde comerciantes han lanzado polos con diseños alusivos al pan con chicharrón, incluyendo frases como “Chile, aquí te esperamos, para hoy sin polo”, en referencia al duelo con el desayuno chileno.

Los precios de las prendas van desde S/15 al por mayor, con estampados que muestran desde el Papa León XIV degustando un pan con chicharrón hasta la selección chilena levantando simbólicamente el tradicional pan peruano.

Diversas figuras del entretenimiento y de la política también se han sumado a la campaña, invitando a la población a votar por el desayuno nacional, que además incluye tamal y café, en la competencia contra Chile.

PERÚ ES CLAVE

Las votaciones están abiertas en las redes sociales de Ibai Llanos —Instagram, TikTok y YouTube— donde los desayunos que acumulen más “likes” avanzarán a la final. Perú, que ya eliminó a México con sus chilaquiles en octavos de final y a Ecuador con su bolón en cuartos, ahora busca un nuevo triunfo para llegar a la gran definición frente a Venezuela o Bolivia.