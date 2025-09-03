¡Atención! Senamhi anuncia que en los próximos días podría registrarse brillo solar en Lima

A menos de un mes del fin del invierno y el inicio de la primavera, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), anunció que en los próximos días podría registrarse un brillo solar en las calles de Lima.

En conversación con 24 Horas, el especialista de la entidad, David Garay, comentó que la sensación térmica de calor, podría registrarse en horas de la tarde. Además, manifestó que los episodios de llovizna no continuarían.

“En la capital hemos registrado lloviznas generalizadas en la mañana (…) Para los próximos días, hay una baja probabilidad de que esta situación ocurra (…) Tendríamos un cielo cubierto por la mañana con tendencia a brillo solar por la tarde en los distritos alejados del litoral”, expresó.

DESCENSO DE TEMPERATURA EN LA SELVA

A pesar de que las ciudades que se localizan en la selva peruana, el especialista del Senamhi mencionó que está región del territorio peruano tendrán descenso en sus temperaturas, por lo que, hicieron un llamado a la población para que tomen las precauciones respectivas.