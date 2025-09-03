Vecinos de La Punta divididos por construcción de penal en la isla El Frontón

La propuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de reabrir la isla El Frontón y establecer allí un penal de máxima seguridad ha generado opiniones divididas entre los vecinos de La Punta, en el Callao, quienes se muestran a favor y en contra de la medida.

De acuerdo con los residentes, la construcción de un penal de estas características demandaría varios años y podría quedar inconclusa, tomando como antecedente el proyecto del penal de Ica, que aún no ha sido finalizado tras años de ejecución.

Algunos vecinos sostienen que se trata de un gasto innecesario y proponen convertir la isla en un atractivo turístico, mientras que otros consideran urgente la construcción del penal para recluir a los delincuentes más peligrosos del país, entre ellos extorsionadores y sicarios.

ALBERGARÁ 2 MIL INTERNOS

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró que el nuevo establecimiento penitenciario albergará aproximadamente 2 mil internos y será exclusivo para reclusos de alta peligrosidad.