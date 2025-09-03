Padre exige cadena perpetua para Sebastián Chacón por realizar doble feminicidio

William del Portal, esposo y padre de las víctimas, pidió públicamente que la acusación fiscal contra Sebastián Chacón Zambrano sea corregida. Según sostiene, la tipificación de homicidio no corresponde a lo ocurrido en diciembre pasado, cuando su esposa, la psicóloga Nancy, y su hija Andalucía, estudiante de Nutrición en la Universidad Villarreal, fueron asesinadas. Recordó que Chacón ya cumplió nueve meses de prisión preventiva y que el propio imputado habría confesado los crímenes.

Reclamo por la acusación fiscal

Del Portal subrayó que las circunstancias del caso configuran un feminicidio agravado, debido a la ferocidad y crueldad con la que actuó el agresor. Por ello, señaló que corresponde solicitar la cadena perpetua y no una condena de 30 años de cárcel, como se estaría planteando desde el despacho fiscal. “Me han quitado la mitad de mi familia. Mi hija tenía un futuro como nutricionista y mi esposa había formado su propio consultorio”, manifestó con indignación.

El padre de familia relató que el asesino fue hallado en flagrancia dentro de su vivienda, cuando un sobrino policía intervino y lo entregó a las autoridades. Las pericias practicadas, según afirmó, confirmaron que la sangre en la ropa y el cuerpo del acusado coincidía con la de las víctimas. Incluso, señaló que las mordeduras encontradas en Chacón fueron determinantes para vincularlo al crimen.

La audiencia para ampliar la prisión preventiva se realizará este lunes 12 de septiembre, a las 3 de la tarde, en el 17º Juzgado mediante sesión virtual. Mientras tanto, la familia de las víctimas reitera su pedido a la Fiscalía y a las instituciones de control interno para que revisen la acusación y se busque una sanción proporcional a la magnitud de los delitos cometidos.