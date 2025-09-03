Ni los colegios se salvan de las extorsiones: criminales exigen S/5 mil a un plantel de Ate

Los casos criminales continúan expandiéndose en el país. Esta vez, extorsionadores han exigido el pago de S/5 mil a un colegio de nivel inicial del Estado peruano en Ate conocido como Niños Emprendedores, que, a pesar de no contar con una edificación sólida, los delincuentes piden que les cancelen el monto solicitado.

Por medio de un mensaje de texto, los hampones se presentan como integrantes de una temida banda criminal que viene causando zozobra entre la población. Además, de concretar el dinero realizarán un atentado.

“Hola soy Alex. Les hablo de parte de Los Cono del Norte: Pedimos 5,000. Colaboren o sino ya verán. Atte: Los Cono Norte. Colaboren o habrán atentados”, se puede leer en la misiva compartida hacía las autoridades del plantel.

NO SE SIENTEN PROTEGIDOS

A pesar de que el colegio Niños Emprendedores de Ate se encuentra cerca de la base de la Diroes y una comisaría, los vecinos y padres de familia de los pequeños, revelaron que no se encuentran protegidos, por lo que, hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno de Dina Boluarte para colocar mayor resguardo en las inmediaciones del plantel.