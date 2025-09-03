Callao: vecinos atemorizados tras asesinato de mujer a metros de caseta de Serenazgo

Una mujer fue asesinada la noche del lunes en plena vía pública frente a una caseta del Serenazgo de la municipalidad.

Una mujer que se dedicaba al reciclaje fue asesinada la noche del lunes en plena vía pública en el Callao, frente a una caseta del Serenazgo de la municipalidad, instalada en mayo del año pasado.

Los vecinos, que intentaron auxiliar a la víctima tras escuchar los disparos, evitaron dar mayores detalles por temor a represalias. Una residente señaló que la fallecida “era una chica que recogía botellas, no se metía con nadie”.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer habría sido atacada por la espalda por sus asesinos. Pese a que en la zona existe una caseta de videovigilancia, hasta el momento no se ha obtenido registro alguno que permita identificar la llegada o la huida de los homicidas.

INICIAN INVESTIGACIÓN

Desde la Municipalidad del Callao informaron que, tras el crimen, se intentó trazar la ruta de escape de los delincuentes, aunque reconocieron que no existen avances concretos en las investigaciones preliminares.