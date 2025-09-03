Llega desde Colombia joven piurana víctima de presunta red de trata de personas

Una joven piurana de 26 años, reportada como desaparecida desde el 13 de agosto, regresó al Perú tras ser ubicada en Colombia, donde habría sido retenida por una presunta red de trata de personas. La víctima salió de su vivienda rumbo al trabajo y desde entonces su familia no tuvo noticias de ella, lo que generó una intensa búsqueda.

Las investigaciones revelaron que la joven fue trasladada por un ciudadano venezolano identificado como Josué Gregorio Vargas Vera, quien la habría mantenido retenida en un campamento. Durante su cautiverio, la mujer fue golpeada y, según su testimonio, su captor planeaba asesinarla.

Afortunadamente, la víctima logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió a las autoridades colombianas intervenir y rescatarla. Posteriormente, la joven fue repatriada al Perú, donde ya se encuentra junto a sus familiares.

INVESTIGAN CASO

El caso es investigado por las autoridades peruanas para determinar la posible existencia de una red criminal detrás de este hecho y establecer responsabilidades. Asimismo, se brindará asistencia psicológica y legal a la joven para garantizar su recuperación y seguridad.